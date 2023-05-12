Сафиуллин переиграл Корду во втором круге «Мастерса» в Риме

103-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс», который проходит в Риме (Италия).

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В матче второго круга квалифаер Сафиуллин переиграл 22-летнего американца Себастьяна Корду (22-й номер посева) в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась один час и 43 минуты. На счету российского теннисиста пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти (44%). Корда четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из восьми заработанных брейк-пойнтов (25%).