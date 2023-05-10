Анна Калинская обыграла украинку Ястремскую на старте турнира в Риме

В стартовом матче Калинская со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (Q). Встреча продлилась 1 час и 17 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Ястрмеской один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семт заработанных.