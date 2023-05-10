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Анна Калинская уверенно обыграла украинку Даяну Ястремскую на старте турнира в Риме

57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Анна Калинская обыграла украинку Ястремскую на старте турнира в Риме
© чемпионат

В стартовом матче Калинская со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (Q). Встреча продлилась 1 час и 17 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Ястрмеской один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семт заработанных.

Следующей соперницей Калинской на турнире в Риме станет представительница Бельгии Элисе Мертенс (25).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

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