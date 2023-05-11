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Гендиректор турнира в Мадриде о том, что финалисткам в паре не дали сказать речь: «Мы совершили ошибку, и она больше никогда не повторится»

Турнир в Мадриде извинился перед чемпионками и финалистками парного турнира в Мадриде, которым не дали возможности сказать речь на церемонии награждения.

Участниц парного финала в Мадриде оставили без речи на церемонии награждения
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«Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать финалисткам в паре возможности обратиться к своим болельщикам после матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно Виктории, Беатрис, Коко и Джессике.

Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и она больше никогда не повторится», – сказано в заявлении от имени генерального директора Жерара Цобаняна.

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