Участниц парного финала в Мадриде оставили без речи на церемонии награждения

«Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать финалисткам в паре возможности обратиться к своим болельщикам после матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно Виктории, Беатрис, Коко и Джессике.



Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и она больше никогда не повторится», – сказано в заявлении от имени генерального директора Жерара Цобаняна.