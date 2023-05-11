Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Ангелине Калининой во 2-м круге турнира в Риме

73-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга Блинкова со счётом 2:6, 2:6 проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой (30). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала семь заработанных брейк-пойнтов. На счету Калининой семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.