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Джокович поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Риме

Серб часто побеждал в столице Италии.

Джокович поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Риме
© РИА Новости

Первая ракетка мира легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Недавно он восстановился после травмы локтя.

«С моим локтём уже всё хорошо. На таком уровне тебя всегда что-то беспокоит, и это нормально. Мне уже не 20-25 лет, поэтому подобное приходится испытывать чуть чаще, чем раньше (улыбается). Как мне кажется, с возрастом времени на восстановление уходит больше.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Скучаю по соревнованиям. Я люблю играть в Риме. Исторически так сложилось, что отличный турнир для меня: здесь я добивался важных успехов, много раз побеждал, доходил до финала. В столице Италии проходит мой самый успешный турнир на грунте.

Также турнир в Риме является самым важным перед началом «Ролан Гаррос». Надеюсь, «Мастерс» вновь послужит мне отличным трамплином перед поездкой в Париж, где я хочу показать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича GoTennis.

Сегодня, 12 мая, Джокович проведёт первый матч на «Мастерсе» в Риме. Во встрече второго круга его соперником будет аргентинец Томас Мартин Этчеверри (61-я ракетка мира).

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