Джокович поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Риме

«С моим локтём уже всё хорошо. На таком уровне тебя всегда что-то беспокоит, и это нормально. Мне уже не 20-25 лет, поэтому подобное приходится испытывать чуть чаще, чем раньше (улыбается). Как мне кажется, с возрастом времени на восстановление уходит больше.



Сейчас я хорошо себя чувствую. Скучаю по соревнованиям. Я люблю играть в Риме. Исторически так сложилось, что отличный турнир для меня: здесь я добивался важных успехов, много раз побеждал, доходил до финала. В столице Италии проходит мой самый успешный турнир на грунте.



Также турнир в Риме является самым важным перед началом «Ролан Гаррос». Надеюсь, «Мастерс» вновь послужит мне отличным трамплином перед поездкой в Париж, где я хочу показать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича GoTennis.