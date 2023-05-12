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Российская теннисистка Софья Жук рассказала о заработках на OnlyFans

Порой этот бизнес приносит больше денег, чем спорт.

Теннисистка Софья Жук рассказала о заработках на OnlyFans
© Hasenkopf / Legion-media.ru

Бывшая российская теннисистка Софья Жук рассказала, зачем создала аккаунт на OnlyFans.

«Мне стало интересно, сколько можно заработать на этой платформе, например, за неделю без какого-либо развратного контента. Никаких секс-переписок, обнажёнки.

Мы с мужем просто решили попробовать. В итоге первые пять дней принесли нам $ 4500. Я сама не понимаю, как это работает. Я ничего не выкладывала из ряда вон выходящего, только фото в купальниках, как в социальных сетях», — цитирует теннисистку Sports.ru.

Жук завершила карьеру из-за ряда травм. При этом в 2015 году она выиграла юниорский Уимблдон, однако, на взрослом уровне не проходила дальше первого круга на турнирах «Большого шлема». Также в активе Софьи шесть побед на турнирах ITF в одиночном разряде.

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