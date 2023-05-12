Российская теннисистка Софья Жук рассказала о заработках на OnlyFans
Порой этот бизнес приносит больше денег, чем спорт.
Бывшая российская теннисистка Софья Жук рассказала, зачем создала аккаунт на OnlyFans.
«Мне стало интересно, сколько можно заработать на этой платформе, например, за неделю без какого-либо развратного контента. Никаких секс-переписок, обнажёнки.
Мы с мужем просто решили попробовать. В итоге первые пять дней принесли нам $ 4500. Я сама не понимаю, как это работает. Я ничего не выкладывала из ряда вон выходящего, только фото в купальниках, как в социальных сетях», — цитирует теннисистку Sports.ru.
Жук завершила карьеру из-за ряда травм. При этом в 2015 году она выиграла юниорский Уимблдон, однако, на взрослом уровне не проходила дальше первого круга на турнирах «Большого шлема». Также в активе Софьи шесть побед на турнирах ITF в одиночном разряде.