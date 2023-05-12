Теннисистка Софья Жук рассказала о заработках на OnlyFans

«Мне стало интересно, сколько можно заработать на этой платформе, например, за неделю без какого-либо развратного контента. Никаких секс-переписок, обнажёнки.



Мы с мужем просто решили попробовать. В итоге первые пять дней принесли нам $ 4500. Я сама не понимаю, как это работает. Я ничего не выкладывала из ряда вон выходящего, только фото в купальниках, как в социальных сетях», — цитирует теннисистку Sports.ru.