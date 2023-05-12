Компания футболиста Пике закрыла агентство, представлявшее Рублева и Касаткину

Компания Пике закрыла агентство, представлявшее Рублева и Касаткину, и полностью прекратила работу в теннисе
Компания бывшего футболиста Жерара Пике Kosmos полностью прекратила деятельность в теннисе.
Сообщается, что она закрыла обе дочерние структуры, которые работали в теннисе – Kosmos Tennis и агентство Kosmos Management.
Kosmos Tennis прекратила существование после разрыва контракта на проведение Кубка Дэвиса.
Конкретные причины закрытия Kosmos Management не называются. При этом сообщается, что глава этого направления – Гало Бланко – уже начал работать в новом агентстве 72 Sports Group. Он продолжит сотрудничество со своими клиентами из старой компании, среди которых Андрей Рублев (подписавший контракт с Kosmos в начале этого года), Дарья Касаткина, Элина Свитолина и Борна Чорич.