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Компания Пике закрыла агентство, представлявшее Рублева и Касаткину, и полностью прекратила работу в теннисе

Компания бывшего футболиста Жерара Пике Kosmos полностью прекратила деятельность в теннисе.

Компания футболиста Пике закрыла агентство, представлявшее Рублева и Касаткину
© Sports.ru

Сообщается, что она закрыла обе дочерние структуры, которые работали в теннисе – Kosmos Tennis и агентство Kosmos Management.

Kosmos Tennis прекратила существование после разрыва контракта на проведение Кубка Дэвиса.

Конкретные причины закрытия Kosmos Management не называются. При этом сообщается, что глава этого направления – Гало Бланко – уже начал работать в новом агентстве 72 Sports Group. Он продолжит сотрудничество со своими клиентами из старой компании, среди которых Андрей Рублев (подписавший контракт с Kosmos в начале этого года), Дарья Касаткина, Элина Свитолина и Борна Чорич.

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