Компания футболиста Пике закрыла агентство, представлявшее Рублева и Касаткину

Сообщается, что она закрыла обе дочерние структуры, которые работали в теннисе – Kosmos Tennis и агентство Kosmos Management.

Конкретные причины закрытия Kosmos Management не называются. При этом сообщается, что глава этого направления – Гало Бланко – уже начал работать в новом агентстве 72 Sports Group. Он продолжит сотрудничество со своими клиентами из старой компании, среди которых Андрей Рублев (подписавший контракт с Kosmos в начале этого года), Дарья Касаткина, Элина Свитолина и Борна Чорич.