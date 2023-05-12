Александр Шевченко вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист, лаки-лузер турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), Александр Шевченко пробился в третий круг соревнований, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча спортсменов завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:4).

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Матч длился 1 час 45 минут. Александр Шевченко выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил 6 двойных и 24 невынужденные ошибки. На счету Себастьяна Баэса один реализованный брейк-пойнт из семи, а также две двойные и тринадцать невынужденных ошибок.

В матче третьего круга «Мастерса» россиянин встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Их игра пройдёт в воскресенье, 14 мая.