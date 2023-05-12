$77.20+1.3284.25+1.36

Александр Шевченко вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Себастьяна Баэса

Российский теннисист, лаки-лузер турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), Александр Шевченко пробился в третий круг соревнований, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча спортсменов завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:4).

Александр Шевченко вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
© Чемпионат.com

Матч длился 1 час 45 минут. Александр Шевченко выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил 6 двойных и 24 невынужденные ошибки. На счету Себастьяна Баэса один реализованный брейк-пойнт из семи, а также две двойные и тринадцать невынужденных ошибок.

В матче третьего круга «Мастерса» россиянин встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Их игра пройдёт в воскресенье, 14 мая.

Напомним, в качестве лаки-лузера Александр Шевченко попал сразу во второй круг основной сетки турнира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий