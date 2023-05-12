Итальянская публика освистала российскую теннисистку Анастасию Потапову после победы над Элизабеттой Коччаретто во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, проходящего в Риме, сообщает "Чемпионат".

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Зрители еще во время игры выражали свое недовольство тем, что итальянская спортсменка уступает россиянке, и встречали все результативные действия Потаповой свистом. После окончания встречи российская теннисистка жестом попросила публику успокоиться, но в ответ услышала еще более громкий свист.

Потапова, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, одержала победу над Элизабеттой Коччаретто со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Потапова совершила четыре подачи навылет, три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. Ее соперница записала на свой счет один эйс, сделала одну двойную ошибку, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заверил, что у российских теннисистов нет проблем с визами для участия в "Ролан Гаррос".