Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает «Чемпионат».
Рублев переиграл словака Алекса Молчана со счетом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час и 19 минут.
На счету Рублёва два эйса и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Соперник россиянина в третьем раунде станет известен после поединка аргентинца Гидо Пелья и испанца Алехандро Давидович-Фокина.
Турнир серии «Мастерс» (призовой фонд более 7,7 млн евро) является последним крупным соревнованием перед «Ролан Гаррос» - 2023.