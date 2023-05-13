Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает «Чемпионат».

Рублев переиграл словака Алекса Молчана со счетом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час и 19 минут.

На счету Рублёва два эйса и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Соперник россиянина в третьем раунде станет известен после поединка аргентинца Гидо Пелья и испанца Алехандро Давидович-Фокина.