Чорич в двух сетах переиграл Карбальес-Баэну и вышел в четвёртый круг «Мастерса»

Хорватский теннисист, 16-я ракетка мира Борна Чорич в двух сетах переиграл 51-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Хорватский теннисист выполнил четыре эйса, реализовал три из восьми брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету испанца два эйса, один реализованный брейк-поинт из пяти, а также одна двойная ошибка.