$79.10+1.9086.09+1.84

Чорич в двух сетах переиграл Карбальес-Баэну и вышел в четвёртый круг «Мастерса»

Хорватский теннисист, 16-я ракетка мира Борна Чорич в двух сетах переиграл 51-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Хорватский теннисист выполнил четыре эйса, реализовал три из восьми брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету испанца два эйса, один реализованный брейк-поинт из пяти, а также одна двойная ошибка.

Таким образом, в чётвёртом круге «Мастерса» Чорич встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Карлос Алькарас (Испания). Матч этих соперников состоится также сегодня, 15 мая. Ориентировочное время начала встречи — 14:30 мск.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий