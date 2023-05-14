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Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч на «Мастерсе» в Риме

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч в основной сетке грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Стоит отметить, что Даниил в четвёртый раз играет в основе Рима.

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч на «Мастерсе» в Риме
© Чемпионат.com

На старте текущего розыгрыша титула в Риме Медведев (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 43-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут. Стоит отметить, что Медведев тяжело вошёл в матч – он проигрывал Руусувуори со счётом 0:3 в первом сете – однако сумел выправить своё положение.

Матч Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесён из-за дождя

Интересно, что Рим был последним «Мастерсом», на котором первая ракетка России Медведев не одерживал побед.

В следующем раунде Рима Медведеву предстоит сразиться с представителем Испании, 38-й ракеткой мира Бернабе Сапата-Миральесом (31).

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