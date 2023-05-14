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Кис вышла в 1/8 финала турнира в Риме из-за неявки Азаренко на матч

23-ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис без борьбы вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). Соперница американки, 17-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не вышла на матч третьего круга.

Кис вышла в 1/8 финала турнира в Риме из-за неявки Азаренко на матч
© Чемпионат.com

В следующей стадии турнира Кис сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой, которая в третьем круге выбила американку Софью Кенин. Встреча состоится завтра, 15 мая. Начало матча — в 12:00 мск.

Напомним, грунтовый турнир категории WTA-1000 проходит в Риме с 9 по 21 мая. Действующей победительницей этих соревнований является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Польская спортсменка уже вышла в 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира.

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