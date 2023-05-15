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Кудерметова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка, 12-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге россиянка победила представительницу Чехии Мари Боузкову.

Россиянка Кудерметова уверенно переиграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
© Betassist

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Кудерметова выполнила два эйса, не допустила ни одной ошибки на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Её соперница сумела один раз подать навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

26-летняя Кудерметова в следующем раунде сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Призовой фонд турнира категории WTA-1000 в Риме в этом году составляет € 3 572 618.

Ранее Вероника Кудерметова, отстранения которой потребовала Федерация тенниса Украины из-за принадлежности к ЦСКА, заявила, что не связана с московским клубом.

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