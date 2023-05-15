Россиянка Кудерметова уверенно переиграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Кудерметова выполнила два эйса, не допустила ни одной ошибки на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Её соперница сумела один раз подать навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.