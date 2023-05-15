Андрей Рублёв обнял болельщицу на турнире в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв обнял плачущую болельщицу во время общения с фанатами на турнире в Риме.

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Одна из поклонниц была ошеломлена, увидев своего кумира, и разрыдалась после объятий с Рублёвым. Заметив это, 25-летний теннисист ещё раз ободряюще обнял её, чем порадовал фанатку и всех окружающих.

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В третьем круге Рублёв сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который в своём матче второго круга обыграл аргентинца Гидо Пелью (6:0, 7:6 (7:4)).