Белорусской теннисистке Соболенко ещё не выдали визу для участия в Уимблдоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую позицию в рейтинге WTA, рассказала, что ей ещё не выдали визу в Великобританию для участия в Уимблдоне.

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Теннисистку в одной из социальных сетей спросили, ждёт ли она с нетерпением выступления на Уимблдоне в этом году. Соболенко ответила: «Всё ещё жду подтверждения визы...».

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Напомним, в этом году Уимблдонский теннисный турнир пройдёт с 3 по 16 июля. Действующими победителями являются Новак Джокович (Сербия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

25-летняя Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, прошедшего в январе этого года. Это была первая победа теннисистки на турнирах Большого шлема.