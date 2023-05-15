Рублев обыграл Давидовича-Фокина и вышел в четвёртый круг «Мастерса»

Рублёв в двух сетах обыграл Давидовича-Фокина и вышел в четвёртый круг «Мастерса»
Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в двух сетах одержал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Риме с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина (34-я ракетка мира). Счёт матча — 2:0 (7:6, 6:3). «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.
В первом сете теннисисты обменялись сделанными брейками, а на тай-брейке победу одержал Рублёв — 10:8. Во второй партии российский теннисист сделал брейк уже во втором гейме и удержал преимущество до конца сета.
Таким образом, Рублёв встретится в четвёртом круге турнира с немецким теннисистом Янником Ханфманом (101-я ракетка в рейтинге ATP). Ранее соперники уже встречались: на Australian Open-2021 Андрей со счётом 3:0 по сетам переиграл Янника в первом круге.