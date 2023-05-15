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Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира на «Мастерсе»

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас в двух сетах сенсационно уступил венгру Фабиану Марожану, 135-й ракетке мира, в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Игра завершилась со счётом 2:0 (6:3, 7:6).

Вторая ракетка мира Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира
© Соцсети

В первом сете венгерский теннисист одержал победу, сделав брейк на подаче испанца. Во втором сете Марожан и Алькарас обменялись сделанными брейками. Исход партии решался на тай-брейке, который завершился со счётом 7:4 в пользу Марожана.

Венгерский теннисист попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. В 2023 году Марожан стал победителем на Челленджере в Анталье (Турция). В четвёртом круге он сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одержал победу в матче с Роберто Карбальесом-Баэна.

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