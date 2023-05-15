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Касаткина уступила Остапенко в матче 1/8 финала турнира в Риме

Латвийка одолела российскую спортсменку за 2 часа и 1 минуту.

Касаткина уступила Остапенко в матче 1/8 финала турнира в Риме
© globallookpress.com

Российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела из розыгрыша грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Отметим, что в матче 1/8 финала соревнований девятая ракетка мира потерпела поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 0:6.

26-летняя россиянка одни раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

На счету победительницы – четыре эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 18-и.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия).

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