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Латвийская теннисистка поругалась с судьей во время матча с россиянкой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поругалась с судьей Марией Чичак во время матча против россиянки Дарьи Касаткиной в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Риме. Видео доступно в Twitter The Tennis Letter.

Латвийская теннисистка поругалась с судьей во время матча с россиянкой
© globallookpress.com

Инцидент произошел во втором сете встрече при счете 4:2 в пользу Касаткиной. Остапенко оспорила решение судьи засчитать очко в пользу россиянки, заявив, что мяч ушел в аут.

«Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — крикнула 25-летняя спортсменка судье.

Матч завершился победой Остапенко со счетом 6:4, 4:6, 6:0. Латвийская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

Остапенко занимает 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей турнира Большого Шлема — Roland Garros в 2017 году. На счету спортсменки также 11 титулов на турнирах WTA.

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