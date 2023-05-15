Латвийская теннисистка поругалась с судьей во время матча с россиянкой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поругалась с судьей Марией Чичак во время матча против россиянки Дарьи Касаткиной в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Риме. Видео доступно в Twitter The Tennis Letter.

Инцидент произошел во втором сете встрече при счете 4:2 в пользу Касаткиной. Остапенко оспорила решение судьи засчитать очко в пользу россиянки, заявив, что мяч ушел в аут.

«Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — крикнула 25-летняя спортсменка судье.

Матч завершился победой Остапенко со счетом 6:4, 4:6, 6:0. Латвийская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Риме.