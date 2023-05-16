Чесноков прокомментировал выход Андрея Рублёва в 1/8 финала «Мастерса»

«Рублёв сейчас здорово играет на грунте. Он демонстрирует уверенность в том, как надо играть, чтобы побеждать. Андрей приобрёл эту уверенность после того, как выиграл турнир в Монте-Карло. Там был очень хороший финал, в котором он обыграл Хольгера Руне, уступая по ходу матча», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.