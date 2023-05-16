$79.10+1.9086.09+1.84

Чесноков прокомментировал выход Андрея Рублёва в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход шестой ракетки мира Андрея Рублёва в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга россиянин со счётом 7:6 (10:8), 6:3 обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (27).

Чесноков прокомментировал выход Андрея Рублёва в 1/8 финала «Мастерса»
© GETTY IMAGES

«Рублёв сейчас здорово играет на грунте. Он демонстрирует уверенность в том, как надо играть, чтобы побеждать. Андрей приобрёл эту уверенность после того, как выиграл турнир в Монте-Карло. Там был очень хороший финал, в котором он обыграл Хольгера Руне, уступая по ходу матча», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Следующим соперником Рублёва станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка в рейтинге ATP).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий