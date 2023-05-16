Медведев пошутил по поводу своего перехода в Формулу-1

Многие люди говорили мне, что я должен был выбрать Формулу-1. Примерно 85 процентов людей говорили это, 10 процентов предлагали мне выбрать баскетбол и ещё пять процентов говорили, что я должен был начать заниматься рэпом», — сказал Медведев во время одной из программ, посвящённых турниру в Риме.