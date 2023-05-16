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Мирра Андреева успешно стартовала на «челленджере» в Париже

На старте грунтового турнира серии «челленджер» в Париже (Франция) российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над американкой Элизабет Мандлик со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Мирра Андреева успешно стартовала на «челленджере» в Париже
© Чемпионат.com

Андреева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. Мандлик не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Ранее Андреева и Мандлик никогда не встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах WTA.

За выход в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Париже Андреева сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой, которая в матче первого круга соревнований нанесла поражение ещё одной россиянке Полине Кудерметовой со счётом 6:3, 6:2.

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