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Новак Джокович высказался о событиях на Украине

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался на тему событий на Украине.

Джокович высказался о событиях на Украине
© Betassist

«В войне никогда не бывает победителя. Война – это самая безобразная вещь в жизни, худшее изобретение человечества, худшая идея за всю историю.

Я лично видел две войны – гражданскую в Югославии и натовские бомбардировки Белграда. В детстве я видел страдание семьи, бедность моей родной страны.

К сожалению, события на Украине (формулировка изменена по требованию Роскомнадзора) длятся уже очень долго, и с каждым днём они становятся всё более разрушительными. Именно по этой причине я не могу поддерживать подобные события», – приводит слова Джоковича Corriere della Sera.

Накануне, 16 мая, Новак Джокович в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия) победил британца Кэмерона Норри. Уже сегодня, 17 мая, серб в четвертьфинале турнира сразится с датчанином Хольгером Руне.

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