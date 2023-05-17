Джокович высказался о событиях на Украине

К сожалению, события на Украине (формулировка изменена по требованию Роскомнадзора) длятся уже очень долго, и с каждым днём они становятся всё более разрушительными. Именно по этой причине я не могу поддерживать подобные события», – приводит слова Джоковича Corriere della Sera.