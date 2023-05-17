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Рублев получил предупреждение за русские маты во время матча «Мастерса» в Риме

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил предупреждение за нецензурную брань по ходу матча четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Накануне, 16 мая, Рублёв проиграл немцу Яннику Ханфманну (101-й номер рейтинга ATP).

Рублев получил предупреждение за матершину на «Мастерсе»
© Betassist

Во втором сете при счёте 2:2 25-летний россиянин не смог принять мяч у сетки и громко выругался по-русски, прокричав три подряд матерных слова: «Да **** [блин] **** [нафиг], **** [собака]»

За это судья вынес ему предупреждение, после чего Рублеёв несколько раз повторил: «Я сказал на русском: «How many times» (сколько раз — Прим. редакции Betassist)».

Примечательно, что после этого Рублёв проиграл гейм на своей подаче, а в итоге встреча завершилась победой немца в трёх сетах со счётом 7:6(7-5), 4:6, 6:3.

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