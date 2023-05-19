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Вторая ракетка мира Алькарас трогательно обратился к Надалю

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к своему соотечественнику Рафаэлю Надалю после заявлений именитого теннисиста о завершении карьеры. Ранее Рафаэль Надаль заявил, что хочет завершить профессиональную карьеру в 2024 году.

Вторая ракетка мира Алькарас трогательно обратился к Надалю
© Jayne Kamin-Oncea/Reuters

"Удачи, Рафаэль! Очень больно и грустно для всех, что ты не можешь сыграть "Ролан Гаррос" и других турнирах в этом году.

Я надеюсь, что 2024-й год станет для тебя отличным сезоном, и ты сможешь попрощаться, как великий чемпион, которым являешься", — написал Алькарас в социальной сети. 36-летний Надаль из-за травмы не выступал на турнирах с Открытого чемпионата Австралии. Испанец вылетел из турнира уже во втором круге, проиграв в трех сетах американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 5:7.

Также сообщалось, что Надаль пропустит "Ролан Гаррос". Спортсмена по-прежнему беспокоят проблемы с мышцами спины. Пока неизвестно, когда Надаль сможет выйти на корт. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Надаль опустился уже на 14-е место.

Вместе с сербом Новаком Джковичем он является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема (по 22).

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