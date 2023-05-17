Президент Федерации тенниса похвалил Медведева

"Задача у Дани в Риме простая - надо продолжать нарабатывать больше технико-тактических вариантов на грунте, готовиться к Открытому чемпионату Франции, - сказал Тарпищев. - Пока что он выступает неидеально, но в целом все нормально и по плану. Для себя Медведев играет хорошо, лучше чем в прошлый раз на этом турнире".