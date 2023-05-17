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Тарпищев: теннисист Медведев играет на турнире "Мастерс" в Риме лучше, чем в прошлый раз

Россиянин Даниил Медведев выступает на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме лучше, чем в прошлый раз. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Президент Федерации тенниса похвалил Медведева
© ТАСС

Во вторник Медведев вышел в четвертьфинал турнира, обыграв Александра Зверева из Германии со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

"Задача у Дани в Риме простая - надо продолжать нарабатывать больше технико-тактических вариантов на грунте, готовиться к Открытому чемпионату Франции, - сказал Тарпищев. - Пока что он выступает неидеально, но в целом все нормально и по плану. Для себя Медведев играет хорошо, лучше чем в прошлый раз на этом турнире".

Весной прошлого года Медведев перенес операцию по удалению грыжи и пропустил большую часть грунтового сезона, в том числе турнир "Мастерс" в Риме. В 2021 году он в матче второго круга этого соревнования проиграл соотечественнику Аслану Карацеву (2:6, 4:6). До нынешнего года Медведев не выиграл ни одного матча на турнире "Мастерс" в Риме.

Открытый чемпионат Франции стартует 22 мая.

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