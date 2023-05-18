$80.76+0.7887.57+0.41

Relevo: Надаль пропустит "Ролан Гаррос" из-за травмы

22-кратный победитель турниров Большого шлема, испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос», сообщает Relevo.

Надаль пропустит «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

По его информации, спортсмена по-прежнему беспокоят проблемы с мышцами спины. Пока неизвестно, когда Надаль сможет выйти на корт. В январе он говорил, что останется вне игры как минимум на полтора месяца, но с тех пор снимался с одного турнира за другим.

18 мая Надаль должен провести пресс-конференцию, на которой, как ожидается, объявит о своем неучастии в Открытом чемпионате Франции.

Надаль из-за травмы не выступал на турнирах с Открытого чемпионата Австралии. Испанец вылетел с турнира уже во втором круге, проиграв в трех сетах американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 5:7.

В 2022 году Надаль в финале Australian Open взял верх над российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Надаль опустился уже на 14-е место.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий