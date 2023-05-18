22-кратный победитель турниров Большого шлема, испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос», сообщает Relevo.
По его информации, спортсмена по-прежнему беспокоят проблемы с мышцами спины. Пока неизвестно, когда Надаль сможет выйти на корт. В январе он говорил, что останется вне игры как минимум на полтора месяца, но с тех пор снимался с одного турнира за другим.
18 мая Надаль должен провести пресс-конференцию, на которой, как ожидается, объявит о своем неучастии в Открытом чемпионате Франции.
Надаль из-за травмы не выступал на турнирах с Открытого чемпионата Австралии. Испанец вылетел с турнира уже во втором круге, проиграв в трех сетах американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 5:7.
В 2022 году Надаль в финале Australian Open взял верх над российским теннисистом Даниилом Медведевым.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Надаль опустился уже на 14-е место.