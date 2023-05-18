Надаль пропустит «Ролан Гаррос»

По его информации, спортсмена по-прежнему беспокоят проблемы с мышцами спины. Пока неизвестно, когда Надаль сможет выйти на корт. В январе он говорил, что останется вне игры как минимум на полтора месяца, но с тех пор снимался с одного турнира за другим.