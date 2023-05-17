$80.76+0.7887.57+0.41

Стэн Вавринка разгромил Энди Маррея в 1/8 финала турнира в Бордо

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «челленджер» в Бордо (Франция).

Стэн Вавринка разгромил Энди Маррея в 1/8 финала турнира в Бордо
© Twitter

В матче 1/8 финала соревнований Вавринка разгромно обыграл трёхкратного чемпиона мэйджоров, двукратного олимпийского чемпиона, бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея (2) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 17 минут. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Вавринки пять эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

За место в полуфинале соревнований Вавринка сразится с пятым сеяным французом Уго Умбером.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий