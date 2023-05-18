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Надаль планирует завершить карьеру в следующем году

22-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль намерен завершить карьеру в 2024 году.

Надаль заявил, когда планирует завершить карьеру
© РИА Новости

«Я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос». Как вы знаете, последние несколько месяцев я каждый день очень много работал, но не смог найти решение проблемы, возникшей в Австралии. Сегодня я не чувствую себя готовым показывать тот стандарт тенниса, который мне нужен на «Ролан Гаррос».

Второе. Последние несколько лет были очень хорошими в плане результатов – мне удалось выиграть пару «Больших шлемов», несколько важных турниров. Но я не получал удовольствия от работы.

После пандемии организм не справлялся с ежедневной работой, так что я не получал удовольствия от тренировок и турниров. Слишком часто мне приходилось делать перерывы из-за физических проблем, слишком часто я тренировался через боль. Так что мне нужно сделать перерыв.

Я не знаю, когда смогу вернуться на корт. Может быть, я сделаю перерыв на полтора месяца, может быть – на два, может быть – на четыре. Я буду следовать ощущениям и стараться сделать то, что пойдет на пользу моему организму и принесет мне счастье.

Моя цель и желание – остановиться, чтобы насладиться следующим сезоном, который, наверное, станет для меня последним в профессиональном туре. Я не могу на 100 процентов гарантировать, что все так получится. Но замысел такой.

Я хочу попрощаться со всеми турнирами, которые были важны для меня и для моей карьеры. Я хочу бороться и наслаждаться этим моментом. Сейчас это невозможно.

Но я считаю, что если сейчас я сделаю перерыв, то в следующем году у меня будет такая возможность», – сказал Надаль на пресс-конференции.

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