Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Риме

Россиянин Даниил Медведев в четверг обыграл представителя Германии Янника Ханфманна в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под третьим номером. Следующий соперник Медведева определится в матче между греком Стефаносом Циципасом (5-й номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15), который пройдет позднее в четверг.

Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал турнира в Риме, ранее ему не удавалось выиграть на нем ни матча. Медведев во второй раз вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" на грунтовом покрытии, ранее он добирался до этой стадии на соревнованиях в Монте-Карло в 2019 году. Тогда он в двух сетах уступил сербу Душану Лайовичу, а по ходу турнира обыграл первую ракетку мира и соотечественника Лайовича Новака Джоковича.

31-летний Ханфманн, занимающий в мировом рейтинге 101-е место, попал в основную сетку соревнований через квалификацию. В матче второго круга он обыграл 9-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца, а в 1/8 финала - россиянина Андрея Рублева, занимающего в рейтинге ATP 6-е место.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 титулов ATP, 4 из которых Медведев выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.