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Ольховский отказался сравнивать Медведева и Кудерметову

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ высказался о шансах российского теннисиста Даниила Медведева выиграть турнир в Риме и вернуться на первую строчку рейтинга ATP.

Экс-теннисист Ольховский отказался сравнивать Медведева и Кудерметову
© Спорт день за днем

Медведев пробился в полуфинал турнира в Риме, где сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет завтра, 20 мая.

Сейчас Медведев занимает 3-ю строчку рейтинга ATP.

- Мне кажется, и у Медведева, и у Кудерметовой есть шансы пройти дальше на турнире в Риме. Но у кого из них больше шансов… А зачем сравнивать женский и мужской?

- Как считаете, Даниилу имеет смысл бороться за победу в римском турнире в преддверии «Ролан Гаррос»? Может быть, ему было бы лучше отдохнуть и подготовиться к этому турниру?

- Имеет смысл бороться за победу в каждом турнире. «Ролан Гаррос» начинается на следующей неделе, у него будет время потренироваться. А турнир в Риме – это один из 10 самых больших. Поэтому выиграть его – это почти как выиграть турнир «Большего шлема», если говорить об очках. Думаю, у Медведева есть реальные шансы выиграть турнир.

- Учитывая нынешний расклад, как считаете, у Медведева есть шансы вновь стать первой ракеткой мира, пуская и ненадолго?

- Нужно смотреть, кто победит сейчас. Посмотрите разницу очков между первым, вторым и третьим. Есть же рейтинг. Каждый турнир дает свое количество очков. Хватит ли Медведеву, чтобы обойти первого или второго? В этом же нет ничего сложного. Если я сейчас сяду с рейтингом, то, конечно, я вам разложу, но и вы можете это сделать. Медведев не будет номером один после этого турнира.

После римского турнира он станет первым по очкам в этом году. Этот рейтинг никуда не идет, но по этому показателю он номер один. Если он будет продолжать в том же духе, то, конечно, он будет номером один. Поэтому ему нужно хорошо играть на каждом из турниров.

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