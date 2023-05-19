$80.04-0.7386.50-1.08

Медведев: в последние годы Циципас зарекомендовал себя одним из лучших игроков на грунте

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Медведев оценил свои дальнейшие шансы в Риме
© Чемпионат.com

«Я так не думаю. Особенно на фоне Руне и Рууда. Я не хочу говорить, что они «специалисты по грунту», но им точно нравится играть на грунте. И Борне, и Стефаносу тоже. В последние годы Стефанос зарекомендовал себя как один из трёх-четырёх лучших игроков на грунте. Так что я определённо не отношу себя к числу фаворитов, но я играю и чувствую себя здесь очень хорошо. Так что, если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, я уверен, моему сопернику придётся несладко. Именно этого я и хочу добиться. Так что я надеюсь пройти дальше, выиграть ещё два матча», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий