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1 час назад

Чесноков считает, что первая ракетка мира Свёнтек стала бояться встреч с Рыбакиной

ТАСС

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши стала бояться встреч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной после частых поражений. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал бывший тренер Рыбакиной, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Бывший тренер Рыбакиной считает, что Свентек ее боится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду Свёнтек не смогла доиграть четвертьфинальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме против Рыбакиной из-за травмы при счете 2:2 в третьем сете.

"Рыбакина обыграла ее на Australian Open, потом она подарила всего четыре гейма в Индиан-Уэллсе и сейчас победила Свёнтек на ее любимом покрытии, - сказал Чесноков. - То, что произошло в их недавнем матче, - это фантастика. Свёнтек, казалось бы, легко выигрывала, но потом начала рыдать и первая подача не пошла, а Лена, наоборот, почувствовала легкость. Перед третьим сетом она захромала, хотя, когда она громила соперниц, никогда не показывала, как ей тяжело".

"Может быть, у нее правда что-то болит, но мне кажется, что она стала бояться Рыбакину. У чемпионов должен быть стальной характер, а его у нее нет. Свёнтек взобралась на вершину, обыгрывала своих соперниц достаточно легко, но когда встретила сопротивление, начала сыпаться. Что касается Лены, она сейчас находится в хорошей форме, и я думаю, ей по силам выиграть турнир", - добавил собеседник агентства.

В полуфинале Рыбакина сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко, матч пройдет в пятницу.

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