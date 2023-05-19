Бывший тренер Рыбакиной считает, что Свентек ее боится

"Рыбакина обыграла ее на Australian Open, потом она подарила всего четыре гейма в Индиан-Уэллсе и сейчас победила Свёнтек на ее любимом покрытии, - сказал Чесноков. - То, что произошло в их недавнем матче, - это фантастика. Свёнтек, казалось бы, легко выигрывала, но потом начала рыдать и первая подача не пошла, а Лена, наоборот, почувствовала легкость. Перед третьим сетом она захромала, хотя, когда она громила соперниц, никогда не показывала, как ей тяжело".