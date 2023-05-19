Кудерметова проиграла украинке в полуфинале WTA-1000

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах потерпела поражение в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). Счёт в матче — 5:7, 7:5, 2:6. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи .

В каждом из двух первых сетов Калинина с брейком подавала на партию при счёте 5:4 в её пользу, однако в обоих случаях Кудерметовой удавалось сделать обратный брейк. Во втором сете Вероника выиграла четыре последних гейма в партии, сумев уйти со счёта 3:5. В третьем сете Калинина взяла два гейма на подаче Кудерметовой и не упустила своё преимущество.