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Кудерметова не сумела выйти в финал WTA-1000, уступив украинке Калининой в полуфинале

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах потерпела поражение в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). Счёт в матче — 5:7, 7:5, 2:6. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.

Кудерметова проиграла украинке в полуфинале WTA-1000
© Чемпионат.com

В каждом из двух первых сетов Калинина с брейком подавала на партию при счёте 5:4 в её пользу, однако в обоих случаях Кудерметовой удавалось сделать обратный брейк. Во втором сете Вероника выиграла четыре последних гейма в партии, сумев уйти со счёта 3:5. В третьем сете Калинина взяла два гейма на подаче Кудерметовой и не упустила своё преимущество.

Таким образом, в финале турнира в Риме Калинина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (шестая ракетка мира, Казахстан) — Елена Остапенко (20-я ракетка мира, Латвия). Их встреча также состоится сегодня, 19 мая, в 20:00 мск.

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