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Теннисистка Кудерметова ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинкой Калининой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинкой Ангелиной Калининой, которой проиграла в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме.

Кудерметова ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинкой Калининой
© Газета.Ru

«Мы здесь и любим то, что мы делаем. Неважно, из какой ты страны. Мы спортсмены. Мы здесь, чтобы играть в теннис», — передает слова Кудерметовой ESPN.

Украинка, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, одержала победу над 12-й ракеткой мира Кудерметовой со счетом 7:5, 5:7, 6:2.

Игра продлилась 2 часа 51 минуту.

Ранее соперницы дважды играли друг с другом — каждая из теннисисток одержала по одной победе.

В финале Калинина встретится с победительницей второго полуфинального матча между представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной и Еленой Остапенко из Латвии.

Украинские теннисистки после начала проведения СВО перестали пожимать руки соперницам из России и Белоруссии после матчей.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заверил, что у российских теннисистов нет проблем с визами для участия в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

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