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Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Риме, где сыграет с украинкой Калининой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй финалисткой турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия).

Рыбакина сыграет с украинкой Калининой в финале турнира в Риме
© Советский спорт

23-летняя спортсменка одержала победу в полуфинальном матче над представительницей Латвии Еленой Остапенко со счетом 6:2, 6:4.

Победительница шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету латвийской соперницы семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Добавим, что в финале римских соревнований Рыбакина встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

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