Рыбакина сыграет с украинкой Калининой в финале турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй финалисткой турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия).

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23-летняя спортсменка одержала победу в полуфинальном матче над представительницей Латвии Еленой Остапенко со счетом 6:2, 6:4.

Победительница шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету латвийской соперницы семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.