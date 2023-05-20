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Украинская теннисистка Калинина отказалась пожимать руку россиянке Кудерметовой после матча в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме.

Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после матча в Риме
© РИА «Новости»

Украинка, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, одержала победу над 12-й ракеткой мира Кудерметовой со счетом 7:5, 5:7, 6:2. Игра продлилась 2 часа 51 минуту. После победного розыгрыша Калинина сразу отправилась пожимать руку судье матча, а после ушла на свою половину корта, проигнорировав россиянку.

В финале Калинина встретится с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной, которая обыграла Елену Остапенко из Латвии. Украинские теннисистки после начала проведения СВО перестали пожимать руки соперницам из России и Белоруссии после матчей.

Ранее Стефано Вуков, тренер Елены Рыбакиной, рассказал, что Елена Остапенко жестко оскорбила его подопечную на турнире в Риме. 23-летняя Рыбакина является уроженкой Москвы, до 2018 года выступала за Россию. Летом 2018 года она сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Рыбакина спустя 11 лет повторила достижение Шараповой

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