Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после матча в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме.

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Украинка, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, одержала победу над 12-й ракеткой мира Кудерметовой со счетом 7:5, 5:7, 6:2. Игра продлилась 2 часа 51 минуту. После победного розыгрыша Калинина сразу отправилась пожимать руку судье матча, а после ушла на свою половину корта, проигнорировав россиянку.

В финале Калинина встретится с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной, которая обыграла Елену Остапенко из Латвии. Украинские теннисистки после начала проведения СВО перестали пожимать руки соперницам из России и Белоруссии после матчей.