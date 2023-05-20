Матч Медведева и Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Риме остановлен из-за дождя

Полуфинальная встреча российского теннисиста Даниила Медведева, третьей ракетки мира, и греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса на «Мастерсе» в Риме (Италия) остановлена из-за дождя в первом сете.

Спортсменам ужалось сыграть 31 минуту, счёт первого сета в момент остановки матча — 4:4.

На данный момент на счету Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса по одной невынужденной ошибке и одному реализованному брейк-пойнту на каждого. Греческий теннисист также успел выполнить два эйса.