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Стало известно, почему украинка Калинина отказалась от продолжения матча с Рыбакиной

Сегодня в финале женского турнира в Риме (Италия) встречались представительница Казахстана Елена Рыбакина и украинка Ангелина Калинина. По ходу второго сета при счете 1:0 украинка отказалась от борьбы. Первый сет закончился победой Рыбакиной 6:4. Калининой пришлось отказаться от борьбы из-за травмы левой ноги. После остановки матча украинская теннисистка обнялась с Рыбакиной и не смогла сдержать слез. Рыбакина на пути к финалу обыграла Елену Остапенко (Латвия), Игу Свентек (Польша), Маркету Вондроушову (Чехия), Анну Калинскую (Россия) и Ясмине Паолини (Италия).

Стало известно, почему украинка Калинина отказалась от продолжения матча с Рыбакиной
© Meduza

26-летняя Калинина по ходу турнира выбила сразу двух россиянок: Анну Блинкову и Веронику Кудерметову. Украинка после полуфинального матча отказалась пожать руку Кудерметовой, что снова вызвало бурное обсуждение общественности. Общий призовой фонд турнира в Риме в женском одиночном разряде составлял € 3,5 млн.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина располагается на шестом месте, Калинина идет 47-й. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев исполнил победный танец после выхода в финал турнира в Риме.

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