Стало известно, почему украинка Калинина отказалась от продолжения матча с Рыбакиной

Сегодня в финале женского турнира в Риме (Италия) встречались представительница Казахстана Елена Рыбакина и украинка Ангелина Калинина. По ходу второго сета при счете 1:0 украинка отказалась от борьбы. Первый сет закончился победой Рыбакиной 6:4. Калининой пришлось отказаться от борьбы из-за травмы левой ноги. После остановки матча украинская теннисистка обнялась с Рыбакиной и не смогла сдержать слез. Рыбакина на пути к финалу обыграла Елену Остапенко (Латвия), Игу Свентек (Польша), Маркету Вондроушову (Чехия), Анну Калинскую (Россия) и Ясмине Паолини (Италия).