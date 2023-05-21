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Даниил Медведев объяснил, почему начал танцевать на корте после победы над Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему начал танцевать на корте после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме.

Медведев объяснил свой танец на корте после победы над Циципасом
© Российская Газета

В субботу в тяжелейшем поединке, который прерывался из-за дождя Даниил Медведев в полуфинале грунтового "Мастерса" в Риме одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса - 7:5, 7:5.

Сразу после того, как судья встречи объявил о победе, Медведев исполнил весьма оригинальный танец. А на пресс-конференции он объяснил журналистам, что же это было.

"Это как будто быть навеселе в клубе. Ты танцуешь и чувствуешь себя богом танцпола. У меня есть такие друзья. Но потом тебе показывают на видео танец, и ты видишь, что явно далек от идеала", - прокомментировал Медведев свой поступок.

Он добавил, что просто счастлив, что удалось впервые в карьере пройти в финал грунтового "Мастерса".

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