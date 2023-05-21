Медведев объяснил свой танец на корте после победы над Циципасом

"Это как будто быть навеселе в клубе. Ты танцуешь и чувствуешь себя богом танцпола. У меня есть такие друзья. Но потом тебе показывают на видео танец, и ты видишь, что явно далек от идеала", - прокомментировал Медведев свой поступок.