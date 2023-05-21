Медведев объяснил свой танец на корте после победы над Циципасом

Даниил Медведев объяснил, почему начал танцевать на корте после победы над Циципасом
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему начал танцевать на корте после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме.
В субботу в тяжелейшем поединке, который прерывался из-за дождя Даниил Медведев в полуфинале грунтового "Мастерса" в Риме одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса - 7:5, 7:5.
Сразу после того, как судья встречи объявил о победе, Медведев исполнил весьма оригинальный танец. А на пресс-конференции он объяснил журналистам, что же это было.
"Это как будто быть навеселе в клубе. Ты танцуешь и чувствуешь себя богом танцпола. У меня есть такие друзья. Но потом тебе показывают на видео танец, и ты видишь, что явно далек от идеала", - прокомментировал Медведев свой поступок.
Он добавил, что просто счастлив, что удалось впервые в карьере пройти в финал грунтового "Мастерса".