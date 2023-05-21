Даниил Медведев стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В финальном поединке Медведев (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.