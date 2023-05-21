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Даниил Медведев – третий российский игрок после Кафельникова и Давыденко с 20 титулами ATP

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал лишь третьим россиянином, которому удалось завоевать на уровне ATP в одиночном разряде 20 и более титулов после Евгения Кафельникова (26) и Николая Давыденко (21).

Медведев – третий российский игрок с 20 титулами ATP
© Чемпионат.com

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, 6-м на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии.

Нельзя не отметить, что каждый из 20 титулов Медведев завоевал на абсолютно разных турнирах.

Благодаря титулу в Риме, Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира.

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