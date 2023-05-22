Экс-теннисист Чесноков назвал Медведева сильнейшим в мире на данный момент

"Медведев набрал такую форму, что его невозможно остановить. Это настоящий спектакль с такими скоростями, что дух захватывало. Его сейчас невозможно обыграть. Он лучший в мире прямо сейчас! На любом покрытии он способен обыграть любого теннисиста", - передает слова Чеснокова Sport24. 21 мая Медведев взял верх над датчанином Хольгером Руне со счетом 7:5, 7:5 в финале турнира серии "Мастерс" в итальянском Риме и заработал около $1,2 млн. Это первая победа первой ракетки России на турнирах, проходящих на грунтовом покрытии, в карьере. На счету Медведева на данный момент 6330 очков, и он обойдет в обновленном рейтинге АТР серба Новака Джоковича, который займет третью строчку.