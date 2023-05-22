Медведев поднялся на второе место в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Первой ракеткой мира стал испанец Карлос Алькарас, поднявшийся на одну позицию. Тройку лидеров замыкает серб Новак Джокович, потерявший два места в рейтинге.

21 мая Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме. Эта победа стала для россиянина первой на грунтовом покрытии. Медведев завоевал 20-й титул под эгидой ATP. Также 27-летний теннисист стал рекордсменом среди россиян по числу побед на турнирах серии "Мастерс" (6), обойдя Марата Сафина.