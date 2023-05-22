Президент Федерации тенниса: Медведев способен сместить Алькараса

"Никто не ожидал, что Даня так хорошо выступит на грунте, но он молодец, его игра радует. Заработал тысячу очков, вышел на второе место в рейтинге и вполне способен обойти Алькараса, - сказал Тарпищев. - В Риме он выиграл 20-й турнир - это тоже серьезное достижение. Буду звонить, поздравлять его".