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Тарпищев: Медведев способен сместить Алькараса с первого места в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев способен опередить испанца Карлоса Алькараса в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Президент Федерации тенниса: Медведев способен сместить Алькараса
© ТАСС

"Никто не ожидал, что Даня так хорошо выступит на грунте, но он молодец, его игра радует. Заработал тысячу очков, вышел на второе место в рейтинге и вполне способен обойти Алькараса, - сказал Тарпищев. - В Риме он выиграл 20-й турнир - это тоже серьезное достижение. Буду звонить, поздравлять его".

21 мая Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме. Эта победа стала для россиянина первой на грунтовом покрытии. Медведев завоевал 20-й титул под эгидой ATP. Также 27-летний теннисист стал рекордсменом среди россиян по числу побед на турнирах серии "Мастерс" (6), обойдя Марата Сафина. В обновленном рейтинге Медведев поднялся с третьей на вторую позицию, Алькарас с первой строчки сместил серба Новака Джоковича.

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