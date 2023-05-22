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Тренер Руне обратился к Медведеву после финала «Мастерса» в Риме

Патрик Муратоглу, тренер датского теннисиста Хольгера Руне, поздравил россиянина Даниила Медведева с победой на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Медведев обыграл в финале Руне со счётом 7:5, 7:5.

Тренер Руне обратился к Медведеву после финала «Мастерса» в Риме
© Betassist

Даниил завоевал 20-й титул в карьере. Он впервые выиграл грунтовый турнир.

«Мы поздравляем Даниила и всю его команду. Даниил, ты превратился в настоящего специалиста по игре на грунтовых кортах! Увидимся в Париже», — написал Муратоглу в соцсетях.

Победа на турнире позволила Медведеву подняться на второе место в мировом рейтинге. Ранее он занимал третью строчку. Поднялся в рейтинге и сам Хольгер. Он теперь стал шестой ракеткой мира. Так высоко 20-летний датчанин ещё не поднимался.

Следующим крупным турниром будет «Ролан Гаррос», который также проводится на грунте.

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