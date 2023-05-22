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«Он разрушил барьеры в голове». Тренер Медведева объяснил успех россиянина на грунте

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара прокомментировал прогресс россиянина на грунтовом покрытии после победы на турнире в Риме.

Тренер Медведева объяснил успех россиянина на грунте
© Чемпионат.com

«Даниил просто разрушил барьеры в своей голове. Когда вы едете на велосипеде с заблокированными тормозами, вы не двигаетесь вперёд. Здесь то же самое. На самом деле ничего не произошло. Он просто снял эти тормоза, и это открыло его разум для прогресса.

Он номер три в мире, он знает, как играть в теннис. Нужно быть осторожным, эти тормоза могут вернуться. Но без них он открыт и мы можем работать. Он может прогрессировать, потому что находится в таком положении, которое позволяет ему развивать свой теннис. Нет никакого волшебства. Я смеюсь над собой, потому что три недели он якобы не мог сделать некоторые вещи на корте. А тут он делает это как ни в чём не бывало», — приводит слова Сервара L'Equipe.

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