Мирра Андреева обыграла Полину Кудерметову

Встреча продлилась 1 час и 8 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Кудерметовой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.