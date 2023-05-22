Французского теннисиста оштрафовали на $144 тыс

Французский теннисист Уго Гастон был оштрафован на 144 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче против хорвата Борны Чорича на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, сообщает L’Equipe.

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Матч второго круга состоялся 28 апреля. В концовке первого сета Гастон специально выронил мяч из кармана во время одного из розыгрышей при счете 5:3 в пользу Чорича, чтобы судья остановил игру и попросил переиграть очко. Однако арбитр оставил эпизод без внимания. В итоге встреча завершилась победой хорвата со счетом 6:3, 6:3.

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) рассмотрела инцидент и охарактеризовала данный поступок 22 летнего француза как «неспортивное поведение». Отмечается, что в прошлом году Гастон получил предупреждение от ATP за подобный жест.